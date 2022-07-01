YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da kullanıldığı aramalarda, 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştüBursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştü
Bartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezasıBartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa metamfetamin narkotik

Bursa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:31
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Melis Eczanesi
Gemlik
Seda Eczanesi
Gemlik
Özgür Şifa Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Ömer Eczanesi
Inegol
Tuğba Kuşoğlu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.