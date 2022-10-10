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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.10.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Sinandede Mahallesi Çavdar Çıkmazı'ndaki uyuşturucu madde konusuyla alakalı fiziki takibe alınan evden çıkan 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda ikamette yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1620 lira ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler C.Ç. (41) ve M.T'yi (31) "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", M.İ'yi (30) de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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