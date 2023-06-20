YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı

20.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 65 zanlı yakalandı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 65 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 31 uyuşturucu hap, 15 yeşil reçeteye tabi hapın yanı sıra 5 hassas terazi, 4 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıAydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'da sağanak sonrası dereler taştıAydın'da sağanak sonrası dereler taştı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon

Bursa Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Cihatli eczanesi
Gemlik
Sanem eczanesi
Kestel
Kapsül eczanesi
Yildirim
Yalin eczanesi
Mustafakemalpasa
Tarik eczanesi
Inegol
Enise eczanesi
Inegol
İskele eczanesi
Mudanya
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.