Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 63'ü tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti suçundan 110 şüphelinin tespit edildiği, bunlardan 99'unun 7 Kasım'da 70 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid , 325 gram metamfetamin, 226 sentetik hap, 6 tabanca ve 2 av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suça konu eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 99 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmiş, 63 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 33 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, 3 şüphelinin sorgusu halen devam etmektedir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheliler konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiş olup, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

