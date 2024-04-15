YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA AA
15.04.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı.

İşyerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar sonucu bazı zulalara gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördüSakarya'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptıFethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı
Gelibolu’da motosiklet sürücülerine denetimGelibolu’da motosiklet sürücülerine denetim
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:50
Yatsı
21:15
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.