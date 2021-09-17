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Bursa'da üzerine elektrik trafosu devrilen işçi öldü

17.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da üzerine elektrik trafosu devrilen işçi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, inşaat şantiyesinde üzerine elektrik trafosu devrilen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'ndeki şantiyede bir kamyondan forkliftle indirilmek istenen elektrik trafosu, aracın yanındaki Şerif Özdemir'in (39) üzerine devrildi.

Trafonun altında kalan Özdemir, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Forklift sürücüsü T.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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