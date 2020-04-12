Bursa'da vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğini belirterek, "Son 20 gündür su tüketimi yüzde 18 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulunun online toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye devam ettiklerini belirten Aktaş, 1500 personelle Mudanya'dan İznik'e, Keles'ten Gürsu'ya kadar her ilçede hayatlara dokunduklarını, 30 bin ekmek, süt ve süt mamulleri, 30 bin erzak kolisi ve beraberinde de 30 bin hijyen kolisinin çok itinalı bir şekilde dağıtımının yapıldığını aktardı.

Gelecek günlerde Bursa'da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına dair açıklamalarda bulunan Aktaş, şunları bildirdi:

"60 yeni kuyu daha açıyoruz. Son 100 yılın en kurak 5'nci mevsimi, son 15 yılın da en kurak mevsimini yaşıyoruz. Barajlarımızda doluluk oranı şu an yüzde 50 seviyelerinde. Son yağmurlar biraz rahatlattı. Yaz mevsiminde Bursa'yı hiçbir şekilde susuz bırakmamak için çalışıyoruz, bu nedenle ilave kuyular açılıyor. Benden tasarruf kelimesini sıklıkla duyacaksınız. Panik havası oluşturmak için düşünülmesin. Su artık değerli. Bursa'da suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Son 20 gündür su tüketimi yüzde 18 arttı. Sıkıntımız yok ama geleceği düşünerek daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor."

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da işçi çıkarmanın karşısında olduğunu belirterek, birçok sanayicinin kendisiyle aynı fikirde olduğunu vurguladı.

Kayapa Sanayici İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Ali Güler ise bölgedeki sanayicilerin birçoğunun işçilerine ücretli izin olanağı sağladığını bildirdi.

