Bursa'da veterinerle tartışan kişilerin 6 bin liralık mama çaldığı iddiası

Bunun üzerine M.B'nin, Kaplan'a tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. Bu sırada M.B'nin yanından ayrılan A.Ç. de kliniğin girişinde bulunan evcil hayvan mamalarından 30 paket alarak dışarıda kendilerini bekleyen taksiye taşıdı.

Köpeğe yeniden tetkik yapan Veteriner Hekim Kaplan, işlemde herhangi bir hata olmadığını, bundan dolayı ücret iadesi yapamayacaklarını bildirdi.

Aradan bir süre geçtikten sonra veterinere gelen söz konusu iki kişi ameliyatın başarısız geçtiğini ve ödedikleri ücretin geri verilmesini talep etti.

Bursa'da köpeklerine yapılan cerrahi işlemden dolayı veteriner hekimle tartışan biri kadın iki kişinin klinikteki mamaları çaldığı öne sürüldü.

Söz konusu kişilerin köpeklerine yapılan operasyon nedeniyle aralarında tartışma çıktığını vurgulayan Kaplan, "Klinik içinde erkek şahıs bizi tehdit etti, hakaretler etti. Erkek olan kişi bizi içeride oyalarken kadın olan da kliniğin girişinde bulunan mamalardan 30 paketini çalıp kendilerini bekleyen taksiye taşımış. Bunun üzerine şahıslardan şikayetçi olduk. Yaklaşık 6 bin liralık mama çalındı." diye konuştu.

Kaplan ayrıca veteriner hekimler olarak "Sağlıkta Şiddet Yasası"ndan yararlanan bir meslek grubu olmadıklarını belirterek, "Sağlığın her kısmında bulunan bir meslek grubu olduğumuz halde sağlık sektörü içinde kendimize yer bulamadık. Burada bize hem sözlü hem de fiziksel şiddet var. Bu olayla beraber yetkililerden ilgi bekliyoruz." dedi.

