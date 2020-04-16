YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü

Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü

BURSA HABERLERİ  | 16.04.2020 22:50 | Son Güncelleme

Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Keramet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Öz'ün (81) evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Öz'ün komşularının haber verdiği itfaiye ekiplerince tavanı çöken evdeki yangın söndürüldü.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede yaşlı kadının cesedini buldu.

Yangını haber alarak olay yerine gelen Öz'ün iki oğlu fenalaştı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktığını belirledi.

Öz'ün cesedi, incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
Orhangazi Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Bursa Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:50
Yatsı
21:15

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Akarsu Eczanesi
Yildirim
Bera Eczanesi
Kestel
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Eda Eczanesi
Nilufer
Millet Eczanesi
Yildirim
Havan Eczanesi
Osmangazi
İstasyon Bahar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.