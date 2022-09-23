YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa'da yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

23.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa'da kullandığı minibüsle otoparktaki araçlara ve yayalara çarparak bir kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kuveytli tutuksuz sanık Ahmed Muhammed El Reşidi gelmedi. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, minibüsün kazadan sonra yediemin otoparkından alındığını ve 3 gün ortadan kaybolduğunu, bu durumun şüpheli olduğunu ileri sürdü.

Sonrasında alınan raporu kabul etmediklerini dile getiren avukat, müştekilere 350 bin dolar tazminat ödendiğini belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan hükmettiği hapis cezasını takdiren 3 yıl 4 aya indirdi ve yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Geçen yıl ağustos ayında, Kuveytli Ahmed Muhammed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girmiş, park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durabilmişti. Kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanarak hakkında dava açılan sürücü, önceki celselerde tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması"na katıldıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması"na katıldı
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladıBaşpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası hapis cezası surucu inkaya

Bursa Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.