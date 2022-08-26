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Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü

26.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bursa Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Atalay'a (76), C.P. idaresindeki 16 UAR 41 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Atalay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Atalay'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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