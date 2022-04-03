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Bursa'da yurtta kalan üniversiteli gençlere yüzme eğitimi veriliyor

03.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki üniversitelilere yönelik düzenlenen ücretsiz eğitimin ilk bir aylık programına 120 öğrenci katıldı - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yüce: - "Yüzme, suya olan korku yenilene, işin tekniği anlaşılana kadar devam edilmesi gereken, devamlılık isteyen bir spor"

MUSTAFA YILMAZ - Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sağladığı imkanlarla, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine olimpik havuzda bir aylık ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kentteki yurtlarında barınan 12 bin 500 öğrenci arasından talepte bulunanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda uzman eğitmenlerden ders alıyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamındaki program, haftada 3 gün erkek, 3 gün de kız öğrenciler için yürütülüyor.

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden ilk bir aylık programa katılan 60 kız ve 60 erkek öğrenci, yurtlarından servislerle alınıp tesise getiriliyor.

Temel yüzme eğitimi, suda nefes kontrolü, el ayak çırpma, kulaç atma ve suya atlama dersleri alan gençler, hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Eğitimden yararlananlar arasında, iki üniversitedeki uluslararası öğrenciler de bulunuyor.

- Mayıs sonuna kadar program dolu

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yüce, AA muhabirine, deneyimli eğitmenlerin, katılımcılara sudan korkmamaları gerektiğini anlattığını söyledi.

Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesinin planlandığını hatırlattı.

Kendilerinin de bu amaçla çalışma başlattıklarını dile getiren Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimizi söz konusu projeyle buluşturup, onları her gün yurtlarından alıp, tesisimize getirip, uzman antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerini verip, tekrar yurtlarına bırakıyoruz. Burada 3 gün kız, 3 gün erkek öğrencilerimiz olmak üzere 6 günden, bir ay boyunca eğitimimiz sürüyor. Ayda 120 öğrencimiz eğitim alıyor. Bir ay boyunca devam etmesi gereken bir eğitim. Yüzme, suya olan korku yenilene, işin tekniği anlaşılana kadar devam edilmesi gereken, devamlılık isteyen bir spor. Öğrencilerimiz yüzme öğrenince, sonraki ay yine 120 kişi alınarak eğitim devam edecek."

Yüce, yurtlarda kalan öğrencilerden istekli olan herkesi programa dahil edeceklerini bildirdi.

Havaların ısınmasıyla talebin artacağını ifade eden Yüce, "Şu anda öğrencilerimiz gayet ilgililer. Derslere de düzenli olarak devam ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Ali Osman Yüce, mayıs ayının sonuna kadar programlarının dolu olduğunu, hazirandaki sınav döneminde ara verdikten sonra eğitimi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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