Bursa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İsmail Okumuş (58) idaresindeki 16 LY 761 plakalı panelvan minibüs, Akharem Kavşağında karşı yönden gelen Niyazi Çan'ın (34) kullandığı 16 ATP 948 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı istikamette seyreden Ahmet Doğan'in (38) idaresindeki 16 ADK plakalı otomobil de diğer araçlara çarptı.
Kazada otomobillerde bulunan Ayşegül Çan (34), Gülseren Çan (59) ve Oya Doğan (37) yaralandı.
3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.