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Bursa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

16.11.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İsmail Okumuş (58) idaresindeki 16 LY 761 plakalı panelvan minibüs, Akharem Kavşağında karşı yönden gelen Niyazi Çan'ın (34) kullandığı 16 ATP 948 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı istikamette seyreden Ahmet Doğan'in (38) idaresindeki 16 ADK plakalı otomobil de diğer araçlara çarptı.

Kazada otomobillerde bulunan Ayşegül Çan (34), Gülseren Çan (59) ve Oya Doğan (37) yaralandı.

3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’daki 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Orhangazi kaza

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