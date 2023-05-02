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Bursa'daki kazada hayatını kaybeden, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün sürücüsü Ankara'da toprağa verildi

02.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki kazada hayatını kaybeden, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün sürücüsü Ankara'da toprağa verildi

Çanakkale gezisinden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa'da kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 59 yaşındaki sürücü Kemal Arslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Çanakkale'deki tarih gezisinden dönen otobüsün Bursa'da kaza yapması sonucu yaşamını yitiren sürücü Arslan'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Kemal Arslan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Arslan'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

OLAY

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, dün bariyere çarparak devrilmişti. Sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

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