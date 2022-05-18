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Bursa'daki trafik kazasında astsubay hayatını kaybetti

18.05.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki trafik kazasında astsubay hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olan Astsubay Emre Ekinci (29) idaresindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, Bursa Ankara kara yolu ilçe girişinde önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekinci'nin cesedi yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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