Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Baba Sinan Otkum ve yakınlarına Bursa Adli Tıp Kurumundan teslim edilen cenaze, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi.

Otkum'un cenazesinin ikindi namazını müteakip Kurtköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, adli tıp binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin çok başarılı ve deneyimli bir pilot olduğunu söyledi.

Polat, "Şirketin ciddi anlamda mesailerine maruz kalmış bir pilot. Bir pilotun kaç saat uçabileceğini hocalarımız söyleyebilir. Şirketin bir envanteri olduğu, bunda kaç uçağı olduğu ve uçakların modelleri görünür." dedi.

- Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu

Yeğeninin 4,5 yıldır pilotluk yaptığını aktaran Polat, bu meslekte kaç saat havada kalındığının önemli olduğunu dile getirdi.

Otkum'un uçuş saatinin çok fazla olduğunu anlatan Polat, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum; bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar, vasıflı mı vasıfsız mı, kaç saat uçmuş, nasıl bu aşamaya gelmiş, bunların araştırılması gerekiyor. Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Herkesin Furkan'la uçmak istediğini biliyoruz. Burada şirketi suçlamak için envanter bilgileri gerekiyor. Envanterde uçağın başına neler geldiği belli. Ben duyduğumu söylüyorum; bu uçak önce İzmir'e gidip geliyor, sonra Furkan'a veriliyor, tekrar bir öğrenciyle eğitim yaptırılıyor. Bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu şirketler denetlensin, yeni Furkan olayları yaşanmasın. Furkan pilotluk hayalinin yanında bunu benimsemiş biriydi. Gerçek anlamda pilot diyebileceğimiz, bu işin biçilmiş kaftanıydı. Maalesef Furkan rahmetli oldu. Bu firmaları denetleyenlerin de denetlenmesini istiyorum."

Polat, yeğeninin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kazada hayatını kaybeden pilot Murat Avşar'ın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

Bursa'da dün, Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

