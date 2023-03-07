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Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden dernek gönüllüleri afet müdahale çalışmalarına katıldı

07.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa'dan bölgeye giden Beşir Derneği Nilüfer Temsilciliğine bağlı 19 gönüllü, afet müdahale çalışmalarında yer aldı.

Derneğin Nilüfer Temsilcisi Muttalip Varol, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlardan oluşan gönüllülerle Kahramanmaraş'a gittiğini söyledi.

AFAD tarafından 14 daireli Arı Sitesi'nde görevlendirildiklerini belirten Varol, 6 yaşında bir çocuğu, 30'lu yaşlardaki erkeği, 74 yaşındaki kadını enkazdan kurtardıklarını anlattı.

Kadına, 6 saat süren mücadeleyle iki kat tavanı delerek ulaştıklarını belirten Varol, "Arkadaşlarla makine ve teçhizatımızı getirerek yaşam çukurunu açarak teyzemize ulaştık. 46. saatte teyzemizi enkaz altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Oğlunun 'Anneciğim seni kurtarmaya geldiler. Sağlıklı bir şekilde çıkaracaklar' demesi ve çıkarttıktan sonra bize teşekkür etmesi bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Arkadaşlarımız teyzeyi battaniyeye sarılı sağlıklı şekilde çıkarttı." diye konuştu.

Arama kurtarma sorumlusu Bayram Şentürk ise Kahramanmaraş'ta bir cana daha ulaşma hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, yaşadıkları bazı olaylardan çok etkilendiklerini ifade etti.

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deprem Bursa Kahramanmaraş beşir

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