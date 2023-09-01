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Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi

01.09.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da köpek maması ve kedi kumu üretimi gerçekleştiren firma, vatandaşların aldıkları her ürünün ‘Her Eve Bir Pati Derneği’nde kimsesiz hayvanlar için yardıma dönüştüğünü açıkladı.

Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi

Bursa’da mama üretimi yapan Protown Evcil Hayvan Yem Üretim Sanayi, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle hayvanlar kadar onları besleyenlerin de yüzünü güldürdü. HEPAD ile ortak başlatılan proje çerçevesinde, vatandaşın aldığı ‘Protown’ marka her köpek maması ve kedi kumu yardıma dönüşecek. Firmanın e-ticaret sitesi veya ulusal e-ticaret siteleri gözetmeksizin vatandaşların aldığı her ürün, yardım derneğine 5 lira destek olacak.

Firma yetkilileri ve HEPAD arasında yapılan anlaşma gereği firma bu desteğin yanı sıra, ürün satışından gelecek desteğin haricinde kendilerinin de her ay 3 bin lira destek olacağını belirtti.

Başlatılan projenin çok güzel ve önemli olduğunu belirten HEPAD yetkilileri, evlerindeki minik sevimli dostların haricinde mahalle ve sokaklardaki sevimlilerin yüzünü güldürürken buradaki kimsesiz hayvanların düşünülmesi çok güzel bir olay olduğunu dile getirdi.
İmzaların atılması için gerçekleştirilen ziyarette, Protown yetkilileri kimsesiz 3 köpeği de sahiplenmesi büyük beğeni topladı.

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