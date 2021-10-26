Bursalı yazılım firmasına İsviçre'den ortak

CEM ŞAN - Bursa'da yaklaşık iki yıl önce kurulan yazılım firması, İsviçre'den bir yatırımcıyla ortaklık yaparak öncelikle Türkiye'ye yakın Avrupa ülkelerine yönelik yazılım ihracatı hedefliyor.

Açık Atölye'nin kurucusu Gökhan Zıngıl, AA muhabirine, firmada yazılım geliştirme, mekatronik ve endüstriyel tasarımlar yaptıklarını, aynı zamanda 7'den 70'e her yaş grubuna çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Yazılım kısmında müşteri ve proje odaklı çalıştıklarını ifade eden Zıngıl, müşterinin ihtiyaçlarına göre yazılım yaptıklarını ve geliştirdikleri projelerin olduğunu belirtti.

Sabit bir ürün geliştirmekten ziyade özel projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Zıngıl, şöyle konuştu:

"Mekatronik kısmında elektronik kart tasarımı, elektronik kart geliştirilmesi, bunların üretimi ve aynı zamanda makine cihazı üretimiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3D yazıcı, masaüstü CNC gibi cihazları üretiyoruz. Ürettiğimiz her şeyi bir proje olarak değerlendiriyoruz. Eğitim amaçlı kitlerimiz de büyük geliştirdiğimiz makineler de var. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 3D yazıcılar ve eklemeli imalat üzerine bayağı yoğunlaştık. Piyasada var olan çözümler yerine müşterinin istediği çözümü sunabilmeyi amaçlıyoruz. Müşterinin bizden istediği özelliklere göre üretim yapıyoruz."

Zıngıl, Türkiye çapında hizmet verdiklerini belirterek, "Firmamıza yurt dışından yatırım aldık. İsviçre'den yatırımcı bulduk. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme çünkü bundan sonra daha büyük projeler ve ihracat düşünebiliriz. Ülkemizin teknolojiyle ilgili yaptığı ihracata biz de önümüzdeki süreçte katkıda bulunacağız. Yazılım ve donanım için artık yurt dışı kapıları bizim için açıldı." dedi.

- Türkiye'ye yakın Avrupa ülkelerine yönelik çalışmalar yapacaklar

Ortaklığın ardından ihracatın da başlaması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Zıngıl, ihracat açısından öncelikle Türkiye'ye yakın Avrupa ülkelerine yönelik çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Zıngıl, yeni ortaklarının birçok ülkede yatırımlarının bulunduğunu, dolayısıyla bu ülkeleri hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Yurt dışında çok iyi işlere imza atmayı hedeflediklerini belirten Zıngıl, şunları kaydetti:

"Üretim kısmının yanında eğitim programları düzenliyoruz. Eğitime 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Work shop, stem art ve uzmanlık eğitimleri veriyoruz. Work shop eğitimde, her yaştan insanlar gelip atölyede bir şeyler yapabilir. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel stem art eğitimleri hazırladık. Bunların haricinde bir de uzmanlık eğitimleri var. Bir işi spesifik olarak öğrenmek isteyen yetişkinler için sunduğumuz eğitimler oluyor. Eğitim tarafında kurumsal olarak da çalışmalar yapıyoruz. Vakıflar ve firmalarla ortak eğitimler düzenliyoruz. Eğitim tarafına sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. İşimiz teknoloji olduğu için ve ülkemizin teknoloji hamlesi olduğu için biz de gelecek için taşın altına elimizi koyuyoruz. Genç arkadaşlara atölyede imkan veriyoruz. Burada staj yapmak isteyenleri kabul ediyoruz."

