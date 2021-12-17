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Bursa'nın ipeği ve çinisi UNESCO ile markalaşacak

17.12.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Bursa’da maşallah her şey var. Bursa dünyayı besliyor. Tarım dersen var, ticaret dersen var, sanat dersen var. Yani Bursalılar çok şanslılar"

Çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek dünyada 295 şehir arasına giren Bursa'nın yol haritası belirlendi.

Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa, şimdi de dahil olduğu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" alanındaki değerlerini markalaştıracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" üyeliği ile ilgili yol haritasını anlatmak için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlığın somut ve soyut olmayan kültürel mirası ayağa kaldırmak için çalıştığını, son yıllarda Türkiye genelinde önemli mesafeler alındığını söyledi.

Bursa'nın sanayiden ticarete, sanattan tarıma birçok alanda zengin altyapısının bulunduğunu belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Her bir şehrin somut ve somut olmayan mirası vardır. Cenabı Allah daha baştan vermiştir onu. Rize'de çay vardır, Malatya'da kayısı vardır. Bursa’da maşallah her şey var. Bursa dünyayı besliyor. Tarım dersen var, ticaret dersen var, sanat dersen var. Yani Bursalılar çok şanslılar. Tarihi eserleri restore ediyorsunuz. Başkanımızı da tebrik ediyorum çünkü merkezde inanılmaz yıkımlar yaptı. Kim ne derse desin, 'Sonuna kadar kültürümü koruyacağım' dediği için kendisini alkışlıyorum. İnşallah güzel işleri beraber başararak, Bursa'mızı daha da parlatarak, dünyanın yıldızı yapmak için uğraşacağız. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın kültürel altyapısıyla birçok alanda avantajlı olduğunu vurguladı.

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı programı için çalışmalara uzun zaman önce başladıklarını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Bizim zanaat ve halk sanatları alanında da zengin birikimimiz var. İznik çinisi, Karagöz gölge oyunu, kayıkçılık, çoraplar, köfüncülük, saraçlık, ipekçilik, havluculuk, bıçakçılık, çömlekçilik, çarıkçılık, kasnakçılık, hasırcılık, yorgancılık; Bursa’da yaşayan, yaşatılmaya çalışılan en önemli zanaat ve halk sanatları örnekleridir. Bunlara, iğne oyası, kündekari sanatı, süpürgecilik, fıçıcılık, alem sanatı ve takunyacılık gibi meslekleri de ekleyebiliriz. Bütün bu değerlerimizden hareketle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bizim de olmamız gerekirdi. Nihayetinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmamız, Bursa'nın hem ulusal hem uluslararası arenada daha fazla konuşulacağı, daha fazla gündemde kalacağı sürecin de başlangıcıdır. Biz Bursa olarak başvurduğumuz alanda yaratıcılığımızın olduğunu zaten biliyoruz. İnşallah, bu süreçle birlikte, geçmişten geleceğe uzanan sürdürülebilir bir hikayeyi yeniden yazmaya başlayacağız"

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de hem adaylık süreci hem de yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra protokol üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programın ardından el sanatlarının yer aldığı sergi ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki müzeler gezildi.

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