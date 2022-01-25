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Bursa'nın tarihi mekanlarından kar enstantaneleri

25.01.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın tarihi mekanlarından kar enstantaneleri

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan Koza Han, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisine ait yapıların bugünlere taşındığı Cumalıkızık Mahallesi, tarihi Ulu Camii ve Tophane Saat Kulesi, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlı Devleti döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han ve tarihi Ulu Cami'de kar sonrası manzara kaydedildi.

Geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasındaki Cumalıkızık Mahallesi'nde de güzel görüntüler oluştu.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu ikinci padişah Orhan Gazi'nin türbelerinin yer aldığı tarihi Tophane Parkı'ndaki Bursa Saat Kulesi'ne gelen vatandaşlar bu alanlarda fotoğraf çekti.

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