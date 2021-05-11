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Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

11.05.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.

Tophane Saat Kulesi, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve oradakilere destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renkler ile ışıklandırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tophane Saat Kulesi'nin Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırılmış fotoğraflarını paylaştı.

Aktaş paylaşımında, "Bursa; Mescid-i Aksa'daki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerine dua ediyor. Ya Kahhar, gazabın işgalci terör devleti İsrail'in üzerine olsun." ifadesini kullandı.

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