YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'nın üreten kadınları Cumhuriyet Bayramı'nda buluştu

Bursa'nın üreten kadınları Cumhuriyet Bayramı'nda buluştu

29.10.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın üreten kadınları Cumhuriyet Bayramı'nda buluştu

Bursa'nın 17 ilçesinde üretim yaparak hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan 32 kadın kooperatifi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması"nda el emeklerini sergileme fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk kadınlarının, dünyanın en cefakar ve fedakar kadını olduğunu vurguladı.

Aktaş, kadınların her alanda önemli örnekler sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde birçok kadın girişimci, tek başına ailenin ekonomik sorumluluğunu üstlenirken, bazı kadınlarımız da bir araya gelerek, fikirlerini, gayretlerini ortaya koyarak, hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar hem de ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar. Her halükarda kadınlarımızın gerek evine ek gelir sağlamak gerekse de ücretli işlerde çalışma çabalarının artması, onların ekonomik faaliyetlere girişini hızlandırmaktadır."

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması noktasında bugüne kadar her türlü desteği sağladıklarını Aktaş, "Bütün bu yapılanlara genel olarak baktığımızda şu ana kadar kadın kooperatif ve derneklerime yaklaşık 2 milyon liralık bir destek sağlanmış olduk. Bursa'da faaliyet gösteren kooperatif ve derneklerimizin ürettiği ürünlerin internet aracılığıyla Türkiye geneline hatta dünyaya satılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de dün milli mücadelede olduğu gibi bugün de bütün başarılarda kadınların mührü ve izi bulunduğunu söyledi.

Türk kadınının yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini dile getiren Gözgeç, "Kadınların hayatın her alanında hem ekonomide hem tarımda hem ticarette var olması bizi mutlu ediyor ve bu sayının artması için çalışıyoruz." dedi.

Bursa Tarım ve Orman Müdür Vekili Esra Uzun da üretici kadınların desteklenmesi noktasında hayata geçirdikleri çalışmaları anlatarak, "Ekonomik olarak güçlenen kadın aynı zamanda toplumsal anlamda da çok önemli bir rol üstlenmektedir. Köy meydanından geçmekte tereddüt eden kadınlarımız, şuan köy meydanında üretim yapmaktadırlar. Kırsal alanda üreten kadın, iyi bir girişimci, iyi bir işletmeci, iyi bir yönetici olabileceğini göstermekte ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacakGökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:53
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.