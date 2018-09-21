Başakşehir, Adebayor'a rağmen lider

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor evinde Başakşehir'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Bursaspor henüz 3. dakikada Diafra Sakho ile golü buldu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından Sakho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde bu kez Saivet kaleyi yokladı ancak Mert Günok gole izin vermedi. Toparlanan Başakşehir önce Mahmut Tekdemir ardından Edin Visca ile gol arasa da bu amacına ulaşamadı.

İlk yarının son anlarında Diafra Sakho'nun karşı karşıya pozisyonunda Mert kalesinde devleşti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

ADEBAYOR PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci devreye Başakşehir hızlı başladı. 50. dakikada İrfan'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Adebayor penaltıyı kaçırdı.

İlerleyen dakikalarda iki takımında gol çabası sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla puanını 13 yaparak liderliğe yükselirken, Bursaspor ise 5 yaptı.

BURSASPOR 0 - 0 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR