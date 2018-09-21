Başakşehir, Adebayor'a rağmen lider

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor evinde Başakşehir'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Bursaspor henüz 3. dakikada Diafra Sakho ile golü buldu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından Sakho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
Dakikalar 18'i gösterdiğinde bu kez Saivet kaleyi yokladı ancak Mert Günok gole izin vermedi. Toparlanan Başakşehir önce Mahmut Tekdemir ardından Edin Visca ile gol arasa da bu amacına ulaşamadı.
İlk yarının son anlarında Diafra Sakho'nun karşı karşıya pozisyonunda Mert kalesinde devleşti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
ADEBAYOR PENALTIYI KAÇIRDI
İkinci devreye Başakşehir hızlı başladı. 50. dakikada İrfan'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Adebayor penaltıyı kaçırdı.
İlerleyen dakikalarda iki takımında gol çabası sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla puanını 13 yaparak liderliğe yükselirken, Bursaspor ise 5 yaptı.
BURSASPOR 0 - 0 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç Kara, Saivet (Dk. 77 Furkan Soyalp), Lima, Badji, Tunay Torun (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Sakho
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Mossoro), Visca (Dk. 79 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Adebayor (Dk. 87 Bajic)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Badji (Bursaspor), Dk. 56 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Mossoro, Dk. 90+4 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+5 Caicara (Medipol Başakşehir)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 3: Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Tunay Torun'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Sakho topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla pozisyon sırasında Sakho'nun elinin topa temas ettiğini gerekçe göstererek gol kararı vermedi.
DAKİKA 18: Hızlı gelişen Bursaspor atağında Saivet'in Medipol Başakşehir ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan dönen topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
DAKİKA 35: Medipol Başakşehir'in sağ taraftan kazandığı korner atışını Visca kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
DAKİKA 39: Bursaspor savunma oyuncusu Umut Meraş'ın kafa vuruşuyla kalecisi Okan Kocuk'a göndermek istediği top, Visca'nın önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
DAKİKA 45: Bursaspor'un atağında Sakho, Tunay Torun'un pasıyla kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert Günok'a çarpan topu, konuk takım savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 49: Gelişen konuk takım atağında İrfan Can Kahveci'nin Bursaspor ceza sahası içinde Aytaç Kara tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Adebayor kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Ertuğrul Ersoy uzaklaştırdı.
DAKİKA 60: Aytaç Kara'nın pasıyla konuk takım ceza yayı önünde topla buluşan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
DAKİKA 67: Saivet'in uzun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 82: Medipol Başakşehir'in Bursaspor ceza sahası sol çaprazından kazandığı serbest vuruşu Kerim Frei kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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