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Bursaspor 0 - 0 Göztepe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının en kritik maçlarından biri Bursa'da oynandı. Bursaspor ile Göztepe, küme düşme hattının en kritik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Göztepe'nin 2 golünün VAR gerekçesiyle iptal edildiği ve bir penaltı kaçırdığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Bursaspor 0 - 0 Göztepe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekip, 51. dakikada Deniz Kadah ile penaltı atışından faydalanamadı. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, penaltı atışını sağ köşeden çıkarmayı başardı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 35'e, Bursaspor ise 34'e yükseltti.

Sezonun son haftasında Bursaspor, Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Berkan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alpaslan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
19. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topta Umut’un kafa vuruşunu Beto kornere tokatladı.
20. dakikada Onur’un kullandığı köşe atışında Chedjou’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Chedjou’nun Jerome’yi düşürmesiyle Göztepe penaltı atışı kazandı.
51. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz’in vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
72. dakikada Serdar’ın sağ kanattan getirdiği topta Halil’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kemal Yılmaz xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Bursaspor: Okan Kocuk xx, Abdullahi Shehu xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aurelien Chedjou xx, Iasmin Latovlevici xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Allano Lima xx, Henri Saivet xx (Tunay Torun dk. 60 xx), Onur Atasayar xx (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Umut Nayir xx (Diafra Sakho dk. 66 xx)
Göztepe: Beto xx, Lamine Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx (Axel Ngando dk. 81 x), Deniz Kadah xx (Yoan Gouffran dk. 69 xx), Serdar Gürler xx (Celso Borges dk. 87 x), Cameron Jerome xx
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Allano Lima (Bursaspor), Andre Pako (Göztepe)

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Bursaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nesine yaramamış göztepeye altın gibi yaramış haftaya göztepe ankara gücüyle oynayacak ve kazanacak bursa malatyaya gidecek ve kaybedecek şimdi düşecek takım yüzde yüz bursa diğeride erzurum olacak
Kendi göbeğini kesemeyen başkasının kestiğine razı olur
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