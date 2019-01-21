Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Soldado şık bir vuruş yaptı ancak Bursa savunmacısı Umut Meraş topu çizgi üzerinden çıkardı. 20'de bu kez Soldado, Isla'nın ortasında harika bir golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gol sevincinde Martin Skrtel, tribünden atılan yabancı madde sonrası yerde kaldı. Sktrel tedavisinin ardından oyuna döndü.

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Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Bursaspor, Aytaç Kara ile gole çok yaklaştı. Ancak tecrübeli oyuncu bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Temponun bir an olsun düşmediği maçta 31'de Mehmet Ekici'nin frikiği, 39. dakikada ise Bursaspor'da Ertuğrul'un vuruşları üstten auta gitti. İlk yarının son anlarında Tunay'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Mehmet Topal son anda müdahale ederek mutlak bir golü önledi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devreye Bursaspor hızlı başladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in ön direkteki kafa vuruşu dışarı gitti. 59'da Umut Nayir'in rövaşatası kaleci Volkan'da kaldı. 66. dakikada bu kez Chedjou'nun bomboş durumda yaptığı kafa vuruşunda yine Volkan gole izin vermedi. 3 dakika sonra ise Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ancak Dirar'ın pasında Ayew gol vuruşunu yapamadı.