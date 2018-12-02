Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig)

Bursaspor - BB Erzurumspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bursaspor oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Umut Meraş ile 60. dakikada Iasmin Latovlevici'den geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45+2. dakikada Aurelien Chedjou kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son 6 maçında aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yükselişe geçen BB Erzurumspor ise yıkıldı ve 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Bursaspor defansının arkasına koşu yaparak, sol kanatta topla buluşan Sunu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü açıda kalan Sunu'nun ortasında topla buluşan Thy'in yaptığı vuruşu, kale çizgisinde iyi pozisyon alan Umut Meraş son anda uzaklaştırdı.

33. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Özer Hurmacı'yla yaptığı verkaçla rakip savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Okan Kocuk, güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunmadan seken top, Umut Meraş'ın önünde kaldı. Dar açıya rağmen uzak köşeye şık bir vuruş yapan Umut, topu ağlara gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru eşitledi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta, Schwechlen topu ceza alanı içine doğru ortaladı. Taylan Antalyalı'nın kafa şutunda, kale çizgisi önünde Chedjou ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.