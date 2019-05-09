Bursaspor'a Furkan Özçal'dan haciz şoku

Spor Toto Süper Lig'de zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü'nde haciz şoku yaşandı. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan ancak Süper Lig'de bir dakika dahi forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı.
Haciz memurları ile Özlüce Tesisleri'ne gelen avukatlar ile kulüp yetkilileri ile görüştü. Furkan Özçal'ın avukatına 50 bin Euro'luk alacağının 25 bin Euro'sunun ödenmesi teklif edildi. Ancak avukatın bunu kabul etmeyip 50 Bin Euro'yu peşin istediği öğrenildi. Daha önce alacağı olan 450 bin Euro'nun ödenmesine rağmen Furkan Özçal'ın uzlaşmaz tavrı ise tepki topladı. Kulüp yetkilileri de haciz işlemini doğrulanırken, yeşil beyazlı kulübün takım otobüsü ve kulüpteki demirbaşlara da (elektronik eşya vb.) haciz geldiği öğrenildi.
Bursaspor Kulübü'nün ise konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. (DHA)
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