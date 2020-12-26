SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor'a Galatasaray'dan para gelebilir

Bursaspor'a Galatasaray'dan para gelebilir

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Geçen sezon Bursaspor’dan Fransa’nın Le Havre takımına giden milli futbolcu Umut Meraş’ın Galatasaray’a transfer olması gündemde. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Bursaspor'a Galatasaray'dan para gelebilir

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a, Umut Meraş’tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray’a transfer olması gündeme geldi.

Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, 'Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız' maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor’un kasasına 300-400 bin Euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor. Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdiPFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!
Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'a Galatasaray'dan para gelebilir
Bursaspor'a G.Saray'dan para gelebilir
PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi
PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi
Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki
Batuhan ve Ali'den 20 gole doğrudan etki
Göztepe 4-5 Bursaspor (Maç sonucu)
9 gollü, nefes kesen maçta tur Bursaspor'un!
Bursaspor’da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Bursaspor’da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...
Ali Akman transferinde flaş gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.