SPOR

Bursaspor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir...

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Paul Le Guen'in birikmiş alacaklarından doğan 3'üncü taksiti hesabına yatmadı. Kısmı transfer yasağı gelen kulüp, ocak ayına kadar ödemeyi yapmazsa kadrosuna oyuncu katamayacak.

Bursaspor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir...

Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; Bursaspor Kulübü geçen sezon sözleşmesi feshedilen teknik direktör Paul Le Guen ve yardımcılarına ödemesi gereken taksitlendirilmiş alacağında verdiği taahhüdü yerine getirmediğinden transfer yasağı ile karşılaştı.

Bursaspor'un Fransız teknik adam ve yardımcılarına toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro borcu bulunuyor. Sözleşmenin feshi sırasında bu paranın 6 eşit taksitte ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Bursaspor 260 bin Euro tutan taksitlerden ilk ikisini Fransız çalıştırıcıya ödedi.

UÇK'DAN ALEYHTE KARAR

Ancak 5 Kasım'da ödenecek üçüncü taksitin ödemesi yapılmadı. Bursaspor'un ödeme süresinin uzatılması konusunda yaptığı girişim Paul Le Guen cephesinden olumlu yanıt bulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan anlaşmazlığın Bursaspor'un aleyhine sonuçlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, Yeşil Beyazlı kulübün Fransız teknik adam ve yardımcılarına ara transfer dönemine kadar birikmiş alacaklarını ödemediği takdirde transfer yapamayacağı kaydedildi. Yönetim bu süreçte Paul Le Guen'e parasını ödeyecek. Aksi takdirde kulüp ocakta transfer yapamayacak.

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
Bursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrıBursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı
Bursaspor Diafra Sakho gole hasretBursaspor Diafra Sakho gole hasret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor paul le guen

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
trabzon spor size yardımcı olur
NE OLURSA OLSUN ASLA YERLİ HOCADAN ŞAŞMAMAK LAZIM.
yabancılara ne paralar döktünüz yazıklar olsun bir dünya yerli hoca var
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir...

Bursaspor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir...

Bursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

Bursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

Bursaspor Diafra Sakho gole hasret

Bursaspor Diafra Sakho gole hasret

Samet Aybaba: 7 maçın hepsini kazanabiliriz

Samet Aybaba: 7 maçın hepsini kazanabiliriz

Samet Aybaba: Kalan maçlarda 7'de 7 yapabiliriz

Samet Aybaba: Kalan maçlarda 7'de 7 yapabiliriz

Bursaspor'da Stancu gole hasret

Bursaspor'da Stancu gole hasret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.