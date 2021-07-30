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Bursaspor'a müjde! Transfer engeli kalkıyor

30.07.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer yasağı bulunan Bursaspor, taraftarlarına müjdeli haberi duyurdu.

Bursaspor'a müjde! Transfer engeli kalkıyor

Bursaspor Kulübü, uzun zaman sonra transfer yasağını resmen kaldırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da beklenen gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, uzun zamandır mağduriyet yaşadığı transfer yasağını resmen kaldırdı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından konuyla ilgili müjdeli haberi camia ile paylaştı. Adanur, 44 dosyadan kalan kişi ve kurum sayısının sıfır olduğunu açıkladı. Emin Adanur, ayrıca "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadelerini kullandı. Yeşil-beyazlı takımda artık gözler transfere çevrildi. Bursaspor’un yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bursaspor
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