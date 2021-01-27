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Bursaspor’a Özer Hurmacı’dan sevindirici haber

27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Bursaspor’a Özer Hurmacı’dan sevindirici haber

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve başı sakatlıklardan kurtulmayan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, takımla birlikte çalışmalara başladı. 35 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mustafa Er’in görev vermesi halinde Altınordu maçında oynayabilecek.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, genç kadrosuyla önemli başarılara imza atarken, tecrübeli isimlerinden de önemli katkılar aldı. Ancak en önemli isimleri arasında yer alan Özer Hurmacı, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sakatlıkları sebebiyle birçok maçı kaçıran, sakatlıklar sonrası da form tutmakta zorluk çeken 35 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında da kadroya girememişti. Antalya’da yapılan kampta takımdan ayrı çalışmalarını gerçekleştiren Özer Hurmacı’nın sakatlığı tamamen geçti.

Bursa’daki idmanlarda eski görüntüsünden sinyaller veren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Özer’in, pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan Bursaspor-Altınordu maçında, teknik direktör Mustafa Er’in görev vermesi halinde sahada olabileceği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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