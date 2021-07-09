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Bursaspor, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

09.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen antrenmanı teknik direktör Mustafa Er gözetiminde yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşuları yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerinin devam ettiği, Tuğbey Akgün'ün ise takımdan ayrı çalışma yaptığı öğrenildi.

Dünkü antrenmanda sakatlanan Eren Güler'in durumunun ise bugün çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.

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Bursaspor Afyonkarahisar

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