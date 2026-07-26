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Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Federasyondan açıklama geldi

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Cevdet Berker İşleyen

Ankara'daki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan gerginlik spor gündemine damga vurdu. Hamza Yerlikaya'nın hakeme müdahalede bulunduğu iddialarının ardından Türkiye Güreş Federasyonu soruşturma başlatıldığını açıklarken, hakemlere yönelik baskının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ardından yaşanan gerginlik spor kamuoyunun gündemine oturdu. İddiaya göre Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olduğu müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki göstererek mindere indi. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Türkiye Güreş Federasyonu da resmi bir açıklama yayımladı.

MÜSABAKA SONRASI GERGİNLİK

Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Federasyondan açıklama geldi 1

Eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Haydarpaşa Spor Kulübü adına mücadele etti. İddiaya göre Cihan Yerlikaya'nın rakibine mağlup olmasının ardından Hamza Yerlikaya hakem kararlarına tepki göstererek tribünden mindere indi.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Yerlikaya'nın hakemin yanına giderek kolundan tuttuğu ve salon dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü. Olay sırasında hakemlere yönelik sert ifadeler kullandığı ve zaman zaman üzerlerine yürüdüğü iddia edilirken, salondaki görevliler ile çevrede bulunan kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Yaşanan gerginlik tribündeki izleyicilerin de tepkisini çekerken, olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın son gününde müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik spor ahlakına aykırı, istenmeyen olayların yaşandığının tespit edildiği ifade edildi.

Federasyon, temel önceliklerinin minik sporcuların güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmesini sağlamak olduğunu vurgularken, görev başındaki hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ile fiziksel veya sözlü saygısızlığın, unvanı ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Federasyondan açıklama geldi 2

İNCELEME VE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Resmi açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın derhal başlatıldığı, müsabaka gözlemcisi ile hakem raporları doğrultusunda tutanakların tutulduğu aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ayrıca bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, Türk sporunun saygınlığı ile hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini duyurdu.

Öte yandan Hamza Yerlikaya veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili süreç kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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Hamza Yerlikaya Güreş son dakika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların suyundan içen bozuluyor… bu da diplomasını kaybetmişti değil mi?
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