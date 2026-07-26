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FIVB Dünya Kadınlar sıralaması finalin hemen ardından güncellendi! İşte dünya sıralaması

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğunu elde etti. Turnuvanın ardından güncellenen FIVB Dünya Sıralaması'nda ilk 10'da değişiklik yaşanmazken, Filenin Sultanları mevcut konumunu korudu.

FIVB Dünya Kadınlar sıralaması finalin hemen ardından güncellendi! İşte dünya sıralaması
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda bir kez daha zirveye çıktı. Ay-yıldızlı ekip, elde ettiği bu sonuçla Milletler Ligi tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

TARİHİ BAŞARIYA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

FIVB Dünya Kadınlar sıralaması finalin hemen ardından güncellendi! İşte dünya sıralaması 1

2018 yılından bu yana aralıksız olarak FIVB Milletler Ligi finallerinde mücadele eden Türkiye, üst üste sekizinci kez yer aldığı final etabını kupayla tamamladı. Brezilya karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, Milli Takım'ın organizasyondaki ikinci şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU

FIVB Dünya Kadınlar sıralaması finalin hemen ardından güncellendi! İşte dünya sıralaması 2

Milletler Ligi'nin sona ermesinin ardından FIVB Dünya Kadınlar Sıralaması da güncellendi. Yapılan güncellemede ilk 10 basamaktaki takımların sıralaması değişmezken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da listedeki yerini korumayı başardı.

İşte güncellenen dünya sıralamasında ilk 5 basamakta yer alan ülkeler:

5 - POLONYA 338.37

4 - ABD 363.57

3 - TÜRKİYE 388.35

2 - BREZİLYA 403.61

1 - İTALYA 461.17

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol son dakika Filenin Sultanları
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