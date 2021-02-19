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Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor

19.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor

TFF 1.Lig’in 22. haftasında karşılaşacak olan Balıkesirspor ile Bursaspor arasındaki rekabette yeşil-beyazlı takımın dikkat çeken bir üstünlüğü var. Bugüne kadar oynanan 7 maçın 5’ini kazanan Bursa ekibi, 1975’ten bu yana rakibine yenilmiyor.

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 22. haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da Balıkesirsporla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar birçok kez hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın resmi müsabakaları sadece 7 tane.

İlk kez 19 Ekim 1975’te karşılaşan iki takım arasında gülen taraf 1-0’lık skorla Balıkesirspor olmuştu. Bu tarihten sonra Bursaspor rakibine hiç mağlup olmazken, geride kalan 6 maçın 5’ini kazandı 1’i ise beraberlikle sonuçlandı.

Yeşil beyazlı takım oynanan 7 maçta rakip ağları 16 kez sarsmayı da başardı. Bursaspor bu sezonun ilk maçında da Balıkesirspor’u 3-1 mağlup etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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