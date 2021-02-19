Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 22. haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da Balıkesirsporla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar birçok kez hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın resmi müsabakaları sadece 7 tane.

İlk kez 19 Ekim 1975’te karşılaşan iki takım arasında gülen taraf 1-0’lık skorla Balıkesirspor olmuştu. Bu tarihten sonra Bursaspor rakibine hiç mağlup olmazken, geride kalan 6 maçın 5’ini kazandı 1’i ise beraberlikle sonuçlandı.

Yeşil beyazlı takım oynanan 7 maçta rakip ağları 16 kez sarsmayı da başardı. Bursaspor bu sezonun ilk maçında da Balıkesirspor’u 3-1 mağlup etti.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

