SPOR

Bursaspor Başakşehir'den Mossoro'nun peşine düştü!

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Bursaspor, Medipol Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Mossoro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Bursaspor Başakşehir'den Mossoro'nun peşine düştü!

Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Batalla’nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın da gözdesi Başakşehir’de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro’yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Aybaba’nın Sivasspor’u çalıştırdığı dönemde de yönetime Mossoro’nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi.

İstikrar abidesi

Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara istikrarlı bir görüntü sergiledi.

AW450735_01

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!
Bursaspor'da yol ayrımları sürüyorBursaspor'da yol ayrımları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Medipol Başakşehir Marcio Mossoro

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica oldu!

Steffen Seibert: Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor!

Steffen Seibert: Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor!

Uli Hoeness: Mesut Özil yıllardır kötü oynuyor

Uli Hoeness: Mesut Özil yıllardır kötü oynuyor

Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursaspor Başakşehir'den Mossoro'nun peşine düştü!

Bursaspor Başakşehir'den Mossoro'nun peşine düştü!

Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!

Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!

Bursaspor'da yol ayrımları sürüyor

Bursaspor'da yol ayrımları sürüyor

Yasin Öztekin Bursaspor'a yakın

Yasin Öztekin Bursaspor'a yakın

Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Bursaspor 1 - 0 Altay (Hazırlık maçı)

Bursaspor 1 - 0 Altay (Hazırlık maçı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.