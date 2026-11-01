Ersun Yanal Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı! "Şimdi başkan başlar..."

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında sahasında 2-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yaşanan kriz yeniden gündeme geldi. Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, SMEX Sports'a yaptığı açıklamalarda kulüpteki sorunların teknik direktör değişikliğiyle çözülemeyeceğini belirtti.

Sarı-lacivertlilerdeki kadro planlamasını ve yönetim anlayışını eleştiren Yanal, yaşanan tablonun sorumluluğunun üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMAYACAK"

Fenerbahçe'deki kadro yapılanmasına dikkat çeken Ersun Yanal, bu planlamayı yapan kişilerin ortaya çıkan sonuçların sorumluluğunu alması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, eleştirilerin yalnızca belirli kesimlere yöneltilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kadro kurgusu... Bu kurguyu yapan, bu sorumluluğu alacak olan ve ‘Ben bu sorumluluğu alıyorum.’ diyecek olanı çok merak ediyorum. Faturayı sosyal medyaya kesenler, ‘Faturayı siz istediniz, getirdim.’ diyenler... Bakalım, mızrak artık çuvala sığmayacak!”

"FIRÇAYI ATAR, KENDİ SIYRILIR"

Yanal, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşanan gelişmelerin ardından yapacağı değerlendirmelere de değindi. Başkanın açıklamalarında farklı kesimleri eleştirebileceğini öne süren Yanal, bu konuda şimdilik yorum yapmak istemediğini belirtti.

"Şimdi başkan başlar: Büyük ihtimalle önce tribünlerden, sonra kızdığı birkaç kişi varsa onlardan, medyadan, hocalardan, oyunculardan birilerini şikâyet eder. Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır.

Bakalım, ben çok merak ediyorum ne diyeceğini. Bu konuda yorum yapmayacağım, merakla dinleyeceğim. Nerede ne dediğini ve nasıl bir sonuca vardığını gerçekten çok merak ediyorum..."

"YÖNETİM VE LİDERLİK MODELİ DEĞİŞMELİ"

Fenerbahçe'nin mevcut yönetim anlayışıyla başarılı olmasının mümkün olmadığını savunan Ersun Yanal, kulüpte köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yanal, çözümün kişilere bağlı bir yönetim yerine ortak akılla hareket eden kurumsal bir yapı oluşturulmasından geçtiğini dile getirdi.

"Bu kadar büyük bir camia bu şekilde yönetilemez! Böyle camiaları bu şekilde yönetemezsiniz, mümkün değil. Liderlik modeli değişmek zorunda, yönetim modeli değişmek zorunda. Bu varoluşsal bir zorunluluktur. Yapamazsan tahakkümün içine gömülürsünüz. Kurtulmanın tek yolu budur, ortak aklın yönettiği kurumsal birlikteliktir.

Aksi halde Kadıköy'de tabelalar değişir, hocalar harcanır ama bu enkaz asla kalkmaz! Oraya gidiyor bu, nefes alınmayacak yere gidiyor bu! Gözünüzü seveyim, aklın yolu bir."

"HOCA GİTTİ, KRİZ KALDI"

Sarı-lacivertli takımda yaşanan problemlerin teknik direktör üzerinden değerlendirilmesini doğru bulmayan Yanal, teknik adam değişikliğinin asıl sorunları ortadan kaldırmayacağını savundu.

Fenerbahçe'deki krizin çok daha derin olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Hoca gitti, kriz kaldı. Hocada değildi ki kriz. Bağıra bağıra geldi zaten."