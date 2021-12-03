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Bursaspor Başkanı Emin Adanur'dan İsmail Çokçalış isyanı

03.12.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'da sözleşmesini tek taraflı fesh eden İsmail Çokçalış'ın durumu ile ilgili İkinci Başkan Emin Adanur açıklamada bulundu.

Bursaspor Başkanı Emin Adanur'dan İsmail Çokçalış isyanı
İsmail Çokçalış

İsmail Çokçalış

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği açıklanan İsmail Çokçalış ile ilgili yeşil beyazlı kulübün İkinci Başkanı Emin Adanur açıklamalarda bulundu.

Açıklamada Adanur genç oyuncunun 'bir kulüpten akıl alarak' sözleşmesini fesh ettiğini ifade etti ve Burak Kapacak transferinde Fenerbahçe ile yaşadıkları süreci örnek gösterdi.

İşte Adanur'un açıklamaları:

"KENDİNCE UYDURDUĞU SEBEPLERLE FESHETTİ"

"İsmail, kulübümüze ihtar çekti. Paramı almak istiyorum. Paranın tamamını almak istiyorum diye. Biz de akabinde arkadaşımızın futbolcu arkadaşımızın parasının tamamını ödedik ve 26 Kasım tarihinde de kendince uydurduğu bazı sebepleri bazı bahaneleri göstererek tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Kulübümüzle olan sözleşmesini feshetti.

"BU OYUNCUYLA ANLAŞAN KULÜP TÜRK FUTBOLUNA İHANET ETTİ"

Buradan Türk futboluna da seslenmek istiyorum.Çünkü bu şekilde bir oyuncu herhangi bir kulüpten akıl oyunlarıyla ya da böyle saçma sapan durumlarla, işte küçücük küçücük oyunlarla gidiyor. Ve bunu hepiniz görüyorsunuz herkesin gözü önünde oluyor bu. Bu oyuncuyu alan gerçekten Türk futboluna ihanet etmiştir. Bu oyuncuyla anlaşan kulüp Türk futboluna ihanet etmiştir.

"ALİ KOÇ BEYEFENDİYE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Biz Burak Kapacak olayında böyle bir şey yaşıyorduk. Ben buradan Ali Koç Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sözü vardır. Türk futbolu böyle birkaç oyuncunun egosuna kurban olamaz. Bursaspor ya da Fenerbahçe bir kaç oyuncunun egosuna kurban olamaz. Siz hiç merak etmeyin. Bursaspor'a o zaman ne maddi manevi ne verilmesi gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa biz onu yapacağız. Fenerbahçe'yi de Bursaspor'u da karşılıklı bir iki büyük camiayı da karşısında bırakmayacağız demişti"

İsmail Çokçalış'ın sezon başında adı Galatasaray ile anılıyordu.

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