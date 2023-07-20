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Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın açıklaması kafaları allak bullak etti! "Liglere katılamayabiliriz"

20.07.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57 milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alamayan Bursaspor'da başkan Recep Günay yaptığı açıklamada kulübün önümüzdeki sezon liglere katılamayabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Türk futbolunun efsane ekiplerinden olan Bursaspor'da başkan Recep Günay takımın 57 Milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alınamadığını açıklamasının ardından kafalar karıştı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay, bir yanlış anlaşılma olduğunu, lige katılamama ihtimalinin bir sonraki sezon (2024-2025) için geçerli olduğunu duyurdu.

Bursaspor Başkanı Recep Günay NTV'ye yaptığı açıklamada, bu sezon için lige katılmama gibi bir durumlarının olmadığını ancak Bursaspor'a futbolcu lisansı çıkarma yasağı verildiği için gelecek sezon TFF'ye bildirebilecekleri lisanslı futbolcuları olamayacağını ve bu nedenle lige katılamayacaklarını söyledi. Günay bu tehlikenin önüne geçilebilmesi için lisans çıkarma yasağının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"GELECEK SEZON LİGLERE KATILAMAYABİLİRİZ"

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Recep Günay açıklamaları şöyle: "Bizim lisans alamamızın sebebi transfer yasağından kaynaklanan bir durum. Şu anda bizim A takım ya da altyapıda futbolcularımıza yeni lisanslandırma yapamıyoruz. Lige katılmama gibi durum yok. Mevcut olan lisanslı futbolcularla lige katılabiliyoruz ama yeni bir lisans çıkaramıyoruz. Bu sene için lige katılamama gibi bir durumumuz yok ama önümüzdeki sezon bütün futbolcularımızın sözleşmeleri bittiğinde TFF'ye bildirebileceğimiz bir lisanslı futbolcumuz olmayacağı için lige katılamayacağız."

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