Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 26'ncı haftasına lider giren Bursaspor Basketbol, en yakın rakibi OGM Ormanspor'un sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 69-80 mağlup olmasının ardından ligde şampiyonluğu garantiledi. Yarın deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak olan Bursaspor Basketbol, mücadeleye şampiyon unvanıyla çıkacak. Ligde normal sezonun bitimine 1 ay kala şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor Basketbol, böylelikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Nedim Yücel, "İnanarak, yılmadan tüm engelleri aşarak şampiyonuz. Bu gurur hepimizin, bütün camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!
Cengiz Ünder'den Monchi itirafı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brezilya'yı karıştırdı
Dorukhan ve TFF başkanlığı açıklaması!
FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev
F.Bahçe otobüsüne saldırıda flaş gelişme
Didier Drogba Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi
Maça hakem atamayı unuttular
Trabzonspor'da doğum günü sürprizi
İşte Mourinho'nun yeni adresi
Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok
İşte yarı finale çıkan takımlar
Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup başlıyor
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum