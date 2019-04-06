Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 26'ncı haftasına lider giren Bursaspor Basketbol, en yakın rakibi OGM Ormanspor'un sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 69-80 mağlup olmasının ardından ligde şampiyonluğu garantiledi. Yarın deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak olan Bursaspor Basketbol, mücadeleye şampiyon unvanıyla çıkacak. Ligde normal sezonun bitimine 1 ay kala şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor Basketbol, böylelikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Nedim Yücel, "İnanarak, yılmadan tüm engelleri aşarak şampiyonuz. Bu gurur hepimizin, bütün camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

