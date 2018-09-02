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Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Beinsports ve canlı yayımlayan alternatif kanallar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 4. haftada Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Bursaspor Beşiktaş maçı ile siyah beyazlılar ezeli rakiplerinin yenildiği bu hafta 3 puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? İşte Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izleme detayları, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...

Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Beinsports ve canlı yayımlayan alternatif kanallar!

Beşiktaş bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Bursa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşlılar adeta 9 puanlık bir maça çıkıyor. Süper Lig’in 4. haftasında siyah beyazlıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kaybederek haftayı puansız kapattılar. Bu yüzden bu akşam bir galibiyet Beşiktaş için çok daha önemli hale geldi. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

Bursaspor Beşiktaş maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Bursaspor Beşiktaş canlı anlatım

ALTERBATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...

| ÜLKE | KANALLAR

| -------- | --------

| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia

| Uluslararası | Bet365

| Avustralya | beIN Sports Connect

| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia

| Brunei | beIN Sports Connect Thailand

| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand

| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada

| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia

| Fransa | beIN SPORTS CONNECT

| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong

| Laos | beIN Sports Connect Thailand

| Makedonya | SportKlub HD Serbia

| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia

| Karadağ | SportKlub HD Serbia

| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand

| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines

| Romanya | Look TV

| Sırbistan | SportKlub HD Serbia

| Singapur | beIN Sports Connect Singapore

| Slovenya | SportKlub HD Slovenia

| Tayland | beIN Sports Connect Thailand

| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT

TAKIMLARIN SON DURUMU

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Toga Zengin ve Jeremain Lens sakatlıkları nedeniyle Bursa Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş ligde puan kyıpları yaşıyor. Geçtiğimiz Antalyaspor’a yenilen Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı görülüyor.

Samet Aybaba’nın çalıştırdığı Bursa'da Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Abdullahi Shehu ve Stephane Badji’nin sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor lige oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Henüz ancak 2 puan toplayabilen yeşil beyazlıların son 5 maçında bakıldığında 1 galibiyet (hazırlık maçı) 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldığı görülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Lima, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Henri Saivet, Stancu

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Quaresma, Necip Uysal, Medel, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Negredo

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

  • Bursaspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de 99. maçlarına hazırlanıyor. Önceki 98 maçta Beşiktaş rakibini 45 kez mağlup etti (37B 16M).
  • Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 16 Süper Lig maçının 13'ünü Beşiktaş kazandı (2B 1M). Beşiktaş ligde 10 maçtır rakibine yenilmiyor.
  • Bursaspor, Beşiktaş'ı ağırladığı son 18 Süper Lig maçında sadece üç kez kazanabildi (4B 11M). Yeşil beyazlılar aynı zamanda bu maçların 10'unda Beşiktaş'a gol atamadı.
  • Bursaspor'un ligde Beşiktaş'a karşı elde ettiği son galibiyet Nisan 2013'te gelmişti (3-0). O karşılaşmada siyah beyazlıların başında Samet Aybaba vardı.
  • Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son iki maçını da kazandı. Siyah beyazlılar en son 2016/17 sezonunda deplasmanda arka arkaya üç galibiyet elde etmişti.
  • Son iki deplasmanını üçer gol atarak kazanan Beşiktaş, en az üç gollü daha uzun galibiyet serisini en son Mayıs 2003-Ağustos 2003 arasında almıştı (üç maç).
  • Ligin ilk üç haftasında iki puan toplayabilen Bursaspor, son 12 sezonda Süper Lig'e en kötü başlangıç yaptığı ikinci sezonunu geçiriyor. Bursaspor'un bu dönemde en kötü başlangıç yaptığı sezon 2015/16'ydı (0 puan).
  • Süper Lig'in ilk üç haftasında en çok şut çeken (64), bu şutlarda en fazla isabet bulan (19), en fazla korner kullanan (33), en yüksek topla oynama yüzdesi yakalayan (%65.5), en çok isabetli orta yapan (38), en fazla net gol pozisyonuna giren (9), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (113) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (7.6 xG) takım Beşiktaş.
  • Süper Lig'de bu sezon üç maçta kalesinde beş gol gören Beşiktaş, son 14 sezonda savunma açısından en kötü lig başlangıcına imza attı. Siyah beyazlılar en son 2004/05 sezonunun ilk üç haftasında beş gol yemişti.
  • Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de Sivasspor ve Antalyaspor ile birlikte en fazla gole sebep olan hata yapan üç takımdan biri (2).
  • Beşiktaş bu sezon ligde en fazla top kapan (42), en fazla ikili mücadele kazanan (197) ve en fazla hava topu kazanan (79, Ankaragücü ve Konyaspor ile birlikte) takım konumunda.
  • Bu sezon Süper Lig'de Akhisarspor'un ardından (10) en fazla sarı kart gören dört takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Beşiktaş ve Bursaspor (sekizer sarı kart).
  • Beşiktaş'ın Süper Lig'de Bursaspor'a attığı son 16 golün 12'si maçların ikinci yarılarında gelirken; bu 12 golün altısı maçların 86. dakikası veya sonrasında geldi.
  • Bursaspor'un iç sahada attığı son altı golün üçünün asisti Yusuf Erdoğan'dan geldi. Bu asistlerden biri geçen sezon oynanan Beşiktaş maçındaydı.

  • Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı son üç resmi maçta üç gol attı. Negredo'nun Beşiktaş formasıyla arka arkaya dört resmi maçta gol attığı bir serisi yok.


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