Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Beinsports ve canlı yayımlayan alternatif kanallar!

Beşiktaş bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Bursa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşlılar adeta 9 puanlık bir maça çıkıyor. Süper Lig’in 4. haftasında siyah beyazlıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kaybederek haftayı puansız kapattılar. Bu yüzden bu akşam bir galibiyet Beşiktaş için çok daha önemli hale geldi. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.
Bursaspor Beşiktaş maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.
Bursaspor Beşiktaş canlı anlatım
ALTERBATİF KANALLAR
Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...
| ÜLKE | KANALLAR
| -------- | --------
| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia
| Uluslararası | Bet365
| Avustralya | beIN Sports Connect
| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia
| Brunei | beIN Sports Connect Thailand
| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand
| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada
| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia
| Fransa | beIN SPORTS CONNECT
| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong
| Laos | beIN Sports Connect Thailand
| Makedonya | SportKlub HD Serbia
| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia
| Karadağ | SportKlub HD Serbia
| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand
| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines
| Romanya | Look TV
| Sırbistan | SportKlub HD Serbia
| Singapur | beIN Sports Connect Singapore
| Slovenya | SportKlub HD Slovenia
| Tayland | beIN Sports Connect Thailand
| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT
TAKIMLARIN SON DURUMU
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Toga Zengin ve Jeremain Lens sakatlıkları nedeniyle Bursa Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş ligde puan kyıpları yaşıyor. Geçtiğimiz Antalyaspor’a yenilen Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı görülüyor.
Samet Aybaba’nın çalıştırdığı Bursa'da Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Abdullahi Shehu ve Stephane Badji’nin sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor lige oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Henüz ancak 2 puan toplayabilen yeşil beyazlıların son 5 maçında bakıldığında 1 galibiyet (hazırlık maçı) 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldığı görülüyor.
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Lima, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Henri Saivet, Stancu
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Quaresma, Necip Uysal, Medel, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Negredo
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı son üç resmi maçta üç gol attı. Negredo'nun Beşiktaş formasıyla arka arkaya dört resmi maçta gol attığı bir serisi yok.
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