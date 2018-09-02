Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izle: Saat kaçta başlayacak? Beinsports ve canlı yayımlayan alternatif kanallar!

Beşiktaş bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Bursa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşlılar adeta 9 puanlık bir maça çıkıyor. Süper Lig’in 4. haftasında siyah beyazlıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kaybederek haftayı puansız kapattılar. Bu yüzden bu akşam bir galibiyet Beşiktaş için çok daha önemli hale geldi. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma nereden canlı izlenebilecek ve alternatif kanallar var mı? İşte maçın muhtemel 11’ler, takımların son durumu ve maçla ilgili merak ettikleriniz.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

Bursaspor Beşiktaş maçı saat 21.45’te başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Bursaspor Beşiktaş canlı anlatım

ALTERBATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...