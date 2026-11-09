Italiano çok istiyor! İşte Beşiktaş'ın listesindeki yıldız

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Newcastle United forması giyen Joe Willock için temaslarını sürdüren yönetimin, orta saha takviyesi kapsamında Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa'yı da radarına aldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından TuttomercatoWEB'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ocak ayında kadrosunda Frank Anguissa'yı görmek istiyor.

ITALIANO'NUN GÖZÜ ANGUISSA'DA

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun orta sahaya fiziksel gücü, tecrübesi ve oyun kalitesiyle katkı sağlayabilecek bir futbolcu aradığı belirtildi. İtalyan teknik adamın bu doğrultuda hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına Frank Anguissa'yı yazdığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçmeye hazırlandığı ve 30 yaşındaki futbolcunun bu planlamada önemli bir konumda bulunduğu aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Frank Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor. İtalyan basınında yer alan haberde, Kamerunlu oyuncuyla Napoli yönetimi arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girdiği öne sürüldü.