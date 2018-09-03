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Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah-Beyazlı formayla ilk maçına Bursaspor karşısında çıktı. Karşılaşma boyunca başarılı bir görüntü sergileyen 25 yaşındaki Karius, 9. dakikada Allano Lima’ya net pozisyonda geçit vermedi ancak 86’da savunma hatası sebebiyle Sakho’nun sayısına engel olamadı. Karius'u en çok şaşırtan ise, maç esnasında sahaya yabancı madde atılması oldu.

Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Karius, ilk maçında adeta şoke oldu...

Karşılaşmada Alman file bekçisi ile Bursaspor taraftarı arasında gergin anlar yaşandı, televizyonlara yansımayan görüntüler objektiflerden kaçmadı.

Yeşil-Beyazlı takım taraftarları, zaman geçirdiğini ileri sürerek Karius'a yabancı madde yağdırdılar. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karius, hakem Cüneyt Çakır'la bir süre konuştu. Bursalı Ertuğrul, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Liverpool'dan Loris Karius'u transfer eden Beşiktaş'ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Genel olarak iyi bir performans sergileyen Alman kaleci, karşılaşmanın ilk yarısında Lima'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu da önledi.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BEŞİKTAŞ kalecisini buldu iyiydi dahada iyi olcak bence yediği goldede hiç hatası yoktu
toplar rahat durmadı ..
Sahaya yabancı madde atanlar insansı görünümlü dünyanın en aşağılık yaratıklarıdır.Bunlar şereften yoksun karaktersizlerdir.
adam ingiltere de böyle bir şey görmemiş ki tabi ki şaşırıyor. orada bu gibi şeyler oldumu maç durduruluyor. Cüneyt çakırda neden oynamıyorsun diye adama kart gösteriyor. yazık
Karius burası Türkiye bunlara alışmalısın. Yakışıklılığına bakmaz bu holiganlar :)
@giuseppe07 bence kimse alışmamalı. sahaya madde atan ahmaklar daha insanca davranmaya alışmalı.
hahahahh türkiyeye hoşgeldin bizde böyle işte , ingiltere almanyaya benzemez alışırsın daha gençsin
Essahmı çokmu şaşırmış
Loris daha ilk maçında kötü not aldı.Takımı galip durumda iken avut atışlarında topu çok geç kullandı,bekledi.Sportmenlik dışı bu davranışı nedeni ile sarı kart gördü.Ve da seyirciden büyük tepki aldı.Beraberlikten sonra ise oldukça hızlı top kullandı.
bakıyorum da 8taşlılar yabancı madde atanlara sövmüş siz değilmiydiniz daha düne kadar stadı komple sahaya atan şerefsizler
bu bursalılar bizi aleme rezil etmeye doymadı la zaten kendinize hayrınız yok bari büyüklerinize saygınız olsun terbiyesizler, 10 metre ötede maç izleyen seyircinin olduğu yerden kalkıp gelmiş maruz kaldığı muameleye bak
adam öyle bir yerden geliyor ki seyirciler ayağa bile kalkmıyor genelde bırakın çakmak pet şişe atmayı. Şaşırdı tabii ki. Goldeki hatası da açılmamış olmasıydı ama daha ilk maçı olduğu için bu hata normal. Adriano ve Pepe ise kesinlikle hatalıydı.
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