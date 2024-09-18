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  4. Bursaspor camiasında büyük üzüntü! Efsane Başkan Kani Şen maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Bursaspor camiasında büyük üzüntü! Efsane Başkan Kani Şen maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 08:30
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un Tokat Belediye Plevnespor ile oynadığı maç öncesi kalp krizi geçiren kulübün eski başkanlarından Kani Şen'den kötü haber geldi.

Bursaspor camiasında büyük üzüntü! Efsane Başkan Kani Şen maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Bursaspor'un Tokat Belediye Plevnespor ile 15 Eylül'de sahasında oynadığı maç öncesi, kalp krizi geçiren ve bir hastanede yoğun bakıma alınan Şen, kurtarılamadı.

Şen'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hamzabey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

KULÜPTEN TAZİYE MESAJI

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Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Kani Şen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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