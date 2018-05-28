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Bursaspor Cenk Ergün'le anlaşmaya vardı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Bursaspor, Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bursaspor Cenk Ergün'le anlaşmaya vardı!

Bursaspor'da dün yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay, transfere hızlı başladı.

Teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaşan Bursaspor, Cenk Ergün'ü de sportif direktörlüğe getirdi. Ergün ile her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Uzun yıllar Galatasaray'da görev alan Cenk Ergün, Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında geçtiğimiz mart ayında sarı kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

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Ali Ay: Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştık!Ali Ay: Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştık!
Bursaspor'da Ali Ay yeniden başkanBursaspor'da Ali Ay yeniden başkan
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Bursaspor cenk ergün

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