Bursaspor Cenk Ergün'le anlaşmaya vardı!

Bursaspor'da dün yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay, transfere hızlı başladı.

Teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaşan Bursaspor, Cenk Ergün'ü de sportif direktörlüğe getirdi. Ergün ile her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Uzun yıllar Galatasaray'da görev alan Cenk Ergün, Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında geçtiğimiz mart ayında sarı kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

