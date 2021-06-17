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Bursaspor, Cüneyt Köz ile sözleşme yeniledi

17.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, Cüneyt Köz ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcusu Cüneyt Köz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur yeşil-beyazlı takımın formasını giyen defans oyuncusu ile tekrar anlaşma sağlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de katılımıyla düzenlenen imza töreninde Cüneyt Köz, kendisini Bursaspor'a 2 yıl daha bağlayan sözleşmeye imza attı.

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