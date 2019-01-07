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Bursaspor'da Ali Ay - Samet Aybaba zirvesi

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü. Takım hakkında bilgi alan Başkan Ay, transfer konusuna ilişkin vakitleri olduğunu belirterek, kadrolarına güvendiğine işaret etti.

Bursaspor'da Ali Ay - Samet Aybaba zirvesi

Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Başkan Ali Ay da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenman sahasına gelerek idmanı yakından takip etti.

Samet Aybaba ile saha kenarında bir süre görüşen Ali Ay, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca transfer konusuda acele etmediklerini belirten Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin kriz içerisinde bulunduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ay genç oyuncularına güvendiklerini ve sakatlıkları bulunan oyuncularının iyileştiğini de sözlerine ekledi.

OYUNCULARDAN SÜRPRİZ
Öte yandan antrenmanın başında burnundan operasyon geçiren Bursaspor yardımcı antrenörlerinden Recep Çetin'e oyunculardan sürpriz vardı. Recep Çetin'e ithafen bazı oyuncular burnuna bant takarken, basın mensuplarına da hep birlikte poz verdi. Bu durum renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlarken, oyuncular uzun süre Recep Çetin'e takıldı. Antrenman ise ısınma koşularıyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışan yeşil beyazlılarda bir süredir sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ve Stephane Badji takımla birlikte çalışmalara başladı.


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