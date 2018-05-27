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Bursaspor'da Ali Ay yeniden başkan

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.05.2018 23:41 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi

Bursaspor'da Ali Ay yeniden başkan

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ali ay Bursaspor

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