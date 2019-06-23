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Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bursaspor'un olağanüstü genel kurulunda yapılan oylamada üyeler, Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetimi mali ve idari bakımdan ibra etmedi.

Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un olağanüstü kongresinde Ali Ay başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu ibra edilmedi. Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kongre, yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı. Tayfur Serdar Güllülü tarafından okunan denetleme kurulu raporunda, kulübün 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 437 milyon 911 bin lira olduğu açıklandı.

Daha sonra yapılan oylamada, Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu mali ve idari bakımdan ibra edilmedi. Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevkine ilişkin talep, genel kurul üyelerince oy çokluğuyla kabul gördü.

Yönetim kurulu üyelerinin, alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması kararı da denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Oy çokluğuyla bu işlem yürürlükten kaldırıldı. Bursaspor Kulübünün bağımsız denetleme kurulu ise üyelerce aklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor ali ay Spor Toto Süper Lig

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